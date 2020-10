Woninginbraak in Erp: huis volledig overhoop gehaald

Aldi wil plots toch geen meubelout­let in Van Oort Uden: ‘Schade zeker 60.000 euro’

9 oktober UDEN - De meubeloutlet in de oude winkel van Van Oort Interieurs in Uden is van de baan. Pandeigenaar Aldi is plots overstag gegaan en wil het gebouw toch niet verhuren aan de broers Te Braak. De ondernemers balen en zitten met een schadepost van minstens 60.000 euro.