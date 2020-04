Woningmarkt zit in Uden en Veghel nog niet op slot: ‘Wie in februari een huis wilde kopen, wil dat nu nog steeds’

Kat Soda (1) beschoten in Uden: ‘Weet diegene wel hoeveel leed hij veroor­zaakt heeft?’

6 april UDEN - In Uden is zondagavond een kat beschoten. Het 1-jarige beestje Soda lag bebloed op de vlonder in zijn tuin toen baasje Pepijn Hoeke hem vond. ,,Of het gedaan is door een puber of door een kattenhater, ik wil dat hij weet wat voor leed hij veroorzaakt heeft”, zegt vader Frank Hoeke.