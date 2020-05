Woontorens in nieuw plan Kloosterkwartier een kopje kleiner

Dat de woontorens minder hoog worden, is te lezen in het Masterplan Kloosterkwartier, dat dinsdag aan de gemeenteraad is voorgelegd. Hierin staat vooral beschreven hoe Rijksbouwmeester Floris Alkemade tot zijn keuzes is gekomen in de omvorming van het Veghelse kloostergebied. Eind vorig jaar ontstond er onrust bij omwonenden toen bleek dat Zenzo plannen had om naast Claassen Uitvaartzorg in een stukje bos twee woontorens van tien lagen hoog te bouwen, plus een toren van elf lagen hoog aan de voorzijde van het klooster. Na gesprekken met omwonenden zijn er nieuwe tekeningen gemaakt. Die zijn volgens de ontwerpers 'minder expressief’.