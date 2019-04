Woonwijkje in ruil voor varkensstallen Mariaheide

Uden scheidt afval veel beter en geeft systeem een 7,8 als rapportcij­fer

2 april UDEN - Udenaren zijn zeer tevreden over de nieuwe manier van afval inzamelen. Ze geven het systeem dat in december 2017 werd ingevoerd een 7,8 als rapportcijfer. Nog blijer is de gemeente Uden met de bereidheid om afval beter te scheiden. Het restafval is in ruim een jaar tijd gedaald van 233 kilo per persoon naar 117 kilo.