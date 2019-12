Wordt 2020 het jaar van de nieuwbouw in Bernheze?

NISTELRODE - Nieuwe woningen moeten komend jaar de grond uit vliegen in Bernheze. Naast een paar grotere nieuwbouwwijken die moeten verrijzen, is er nu weer een plannetje voor twintig woningen aan Laar-Achterstraat in Nistelrode.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is wat ze in 2020 in Bernheze willen. Het zal moeten ook om de achterstand in te halen die is ontstaan doordat bouwplannen nog niet uitgevoerd konden worden omdat de bouwsector de vraag niet aan kon. Toch hebben de wethouder Peter van Boekel en Rien Wijdeven goede hoop dat er vanaf komend jaar flink gebouwd zal worden.

De Erven in Heesch, de Zwarte Molen in Nistelrode, Schaapsdijk in Loosbroek, Bergakkers in Vorstenbosch (als de rechter groen licht geeft) en de Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther. Allemaal grote projecten die al gestart zijn of komend jaar van start moeten gaan. Maar de gemeente ‘gokt’ niet alleen op deze projecten. Ook kleinere bouwplannen worden omarmd.

Nog ruimte voor twintig

Zo wil Jansen Bouwontwikkeling aan Laar-Achterstraat twintig nieuwe huizen gaan bouwen. ,,Achter het appartementencomplex van Mooiland ligt al een nieuw wijkje en daarachter is nog ruimte voor twintig woningen”, aldus wethouder Van Boekel. ,,Er komt een aantal koopwoningen met een prijs onder de 214.000 euro. Daar zijn we heel blij mee.”

In totaal worden op deze plek zes rijwoningen, acht twee-onder-een-kappers en zes vrijstaande woningen gebouwd. De verkoop start begin volgend jaar en dan wil de gemeente de grond ook bouwrijp maken.

Nistelrode en Heeswijk-Dinther

,,En intussen zijn we in Nistelrode nu ook druk met nadenken over de tweede fase van de Zwarte Molen”, zegt Van Boekel. Met de plannen op de plek van de voormalige Brouwershoeve en woningen boven ‘t Kruidvat, wordt er in 2020 in Nistelrode in ieder geval volop gebouwd.