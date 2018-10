Wordt Meike Boertjes de Beste Bibliothecaris?

Meike Boertjes (29) is opgegroeid in Deurne, studeerde Algemene Cultuurwetenschappen in Nijmegen, woont in Eindhoven en neemt elke dag de bus naar Veghel. Ze werkt sinds 2013 voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) als Specialist Volwassenen. Naast Veghel werkt ze ook in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ze is een bibliothecaris 'nieuwe stijl’. ,,Ze is offline én online heel bevlogen bezig met het delen van kennis. Dit brengt ze over op de bezoekers van de bibliotheek, maar ook op de collega's", vertelt locatiemanager Gertrude van den Elzen van de bieb Veghel. ,,Zo hield ze een community bij rond het thema mantelzorgers, waarbij ze boeken, columns kranten, documenten, filmpjes, álles bij elkaar bracht rond dit thema. Een vernieuwende bibliothecaris is een gids die kan helpen het juiste te vinden in deze tijd met een overvloed aan informatie.”