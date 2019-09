World Creativity Forum, peperduur volksfeest of niet?

Provincie steekt 1,8 miljoen in behoud en vernieu­wing Abdij van Berne

11:16 HEESWIJK-DINTHER - De provincie Noord-Brabant steekt 1,8 miljoen euro in een toekomstplan voor de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De Norbertijnen blijven nog zeker dertig jaar in het klooster en gaan daar meer ruimte geven aan nieuwe initiatieven.