Worsteling partijen Bernheze over De Dierenvriendjes nog niet voorbij

Sluizen Zuid-Willems­vaart later dicht voor tweede onderhouds­ron­de

19:45 SCHIJNDEL/HELMOND - De planning om de tweede onderhoudsronde uit te voeren bij de sluis Schijndel in de Zuid-Willemsvaart, waarbij schepen vanaf het Máximakanaal niet naar de grote bedrijven in Veghel kunnen, is in de tijd opgeschoven.