Wouter de Mol alias Donald Trump: ‘Make de Pronkzitting great again’

De Weverstempel, in het dagelijks leven sporthal de Overbeek, was afgelopen zaterdag gevuld met een jong publiek. Dat was positief voor Wouter de Mol, die voor de eerste keer alleen het podium betrad. Zijn persiflage van Donald Trump was namelijk uitermate geschikt voor de jongere bezoekers. “Mijn vrienden maakten zich zorgen over de Pronkzitting; ze vonden het al jaren minder leuk”, vertelt De Mol. “Daarom was mijn thema: ‘make de Pronkzitting great again’.”

De inwoner van Nistelrode had een grote mond tegen de organisatie, door te verklaren dat een solo optreden op zijn bucketlist stond. Nu moest hij zich wel bewijzen. Het lukte hem wel degelijk. Met een Amerikaans accent liet De Mol de doodstille zaal lachen. Bij de halfuur durende acts van Jong Belegen en Toe Mar was er juist veel rumoer in de zaal in tegenstelling tot de eerste show, met een hogere gemiddelde leeftijd. “De jeugd heeft een korte spanningsboog, hé”, noemt De Mol als argument.

Dancing Queen