Yep, het zijn er 300.000: Maico en Astrid verhuisden om hun Legoblokjes kwijt te kunnen

Blauw Geel loot FC Utrecht in de tweede ronde van de KNVB Beker: ‘We gaan er alles aan doen om op eigen veld te spe­len

Zaterdagavond was op ESPN de loting van de tweede ronde van de KNVB Beker. Voor het eerst in de 84-jarige historie van de club zat er ook een bolletje met de naam Blauw Geel in de koker. Het resultaat is dat de Veghelaren in de tweede week van januari het op eigen veld mogen opnemen tegen FC Utrecht.

13:09