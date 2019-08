Yvonne blijft Bernheze wel trouw, nu en in de toekomst

In Vorstenbosch kent iedereen elkaar. En ook al woont Yvonne Lucius al weer een aantal jaar in Nistelrode, als ze in Vorstenbosch is, hoort ze nog regelmatig: 'Ge bent er toch een van Lucius'. ,,Ja zo gaat dat, als je op straat loopt, kom je altijd wel een bekende tegen waar je dan even een praatje mee maakt. Dat vind ik wel leuk aan Vorstenbosch", zegt de 25-jarige Lucius.