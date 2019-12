Yvonne durft het bijna niet te zeggen; ‘maar ik ben MS-vrij’

Het is nog niet zo lang geleden. 3 november om precies te zijn. Toen Yvonne Ceelen met haar ouders vertrok naar Rusland. In Moskou zou Ceelen een stamceltherapie (HSCT-behandeling) ondergaan. Vastberaden was de Udense al langere tijd: als er geen andere uitweg meer is, wil ik stamceltherapie in Rusland ondergaan. ,,Ik had me al lange tijd verdiept in de therapie. Het was mijn keuze om dat te doen. Ik wilde dit, ik geloof hierin.”