Zaak Daan Hoefs: zowel OM als Mark van S. in hoger beroep

DEN BOSCH - Zowel de tot zes jaar cel veroordeelde Mark van S. als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak van de vermoorde Daan Hoefs uit Erp. Dat betekent dat het proces volgend jaar een tweede ronde gaat beleven bij het gerechtshof in Den Bosch.

De rechtbank in Den Bosch legde op 23 oktober zes jaar celstraf op aan de 30-jarige Mark van S. uit Schijndel. Justitie had eerder negen jaar cel geëist. Tijdens het proces bekende Van S. dat hij op 25 april 2018 met drie kogels Daan Hoefs had doodgeschoten, maar de Schijndelaar beriep zich op noodweer.

‘Verkeerde keuze’

Hoefs had Van S. -vanwege een ruzie over geld- geruime tijd gechanteerd en met geweld bedreigd. In zijn wanhoop zag Van S. geen andere uitweg meer dan een pistool te kopen en zijn kwelgeest neer te schieten. De rechtbank stelde in het vonnis begrip te hebben voor het feit dat Van S. zich ernstig bedreigd voelde, maar voegde daar aan toe dat hij de ‘verkeerde keuze’ had gemaakt: ,,Hij had de politie moeten bellen”.