Zalen Noordkade weer gevuld met nieuw evenement in de weekeinden: Club Botanica

VEGHEL - Door corona blijven veel zalen leeg op de Noordkade in Veghel, maar daar gaan de 'bewoners’ van de evenementenlocatie verandering in brengen. Ieder weekeinde is er in de Koekbouw voortaan Club Botanica, met bekende Nederlandse artiesten, cabaret, dj's en theater.

Na het succes van de Zomerkade, waarbij ieder weekeinde iets te beleven was op de Noordkade, is er nu dus ieder weekeinde Club Botanica. Het is het idee van een creatieve werkgroep die de zalen in deze coronatijd weer gevuld wil hebben, en die theatermakers, artiesten, cabaretiers en muzikanten weer aan het werk wil helpen. In die werkgroep zaten onder meer marketeers, entertainers, mensen van theater De Blauwe Kei, van Havana Club, en van cultuurcafé De Afzakkerij.

Genoeg plek

Er is gekozen voor een feestelijke clubsetting, die gemaakt wordt in de Koekbouw. Normaal vinden daar veel grootschalige evenementen plaats, nu is daar plek genoeg om mensen in coronatijd de ruimte te bieden. ,,We zijn misschien wel de meest bijzondere evenementenlocatie van Brabant, hebben alle partijen op het gebied evenementenorganisatie, theater, catering, licht en geluid, aankleding en boekingen in eigen huis", stelt woordvoerder Jack Monde. ,,En gelet op de coronamaatregelen kunnen we gasten echt de ruimte geven.” Eerder deed de Noordkade mee met de actie ‘Code Rood’ waarbij de noodsituatie van de evenementenbranche onder de aandacht werd gebracht door theaters en panden in rood licht te zetten. Met deze nieuwe evenementen hopen de partijen de Noordkade toch weer goed gevuld te krijgen.

Programma

De aftrap is op vrijdagavond 25 september met Smèrrig, met classic hiphop, R&B en guilty pleasure platen. Op vrijdag 2 oktober draait alles om nostalgie met Terug naar Toen. Op zaterdagmiddag 3 oktober kunnen de jongere kids en gezinnen genieten van de Sesamstraat minishow en die avond is het podium de populaire Nederlandse zanger Tino Martin. De rest van het programma wordt later bekend gemaakt. De kaartverkoop start vanaf vandaag, donderdag 10 september, op www.club-botanica.com.