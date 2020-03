Zanger uit Veghel treedt op bij verzorgingshuizen: ‘Ik zag tranen in de ogen van de mensen, zo mooi’

ERP/VEGHEL - Zanger Steven Harks uit Veghel dacht: ,,Ik kan zingen, ik heb een muziekinstallatie. En mijn nummer Fout Geweest is net uit. Waarom zou ik dan niet voor oude mensen in het verzorgingshuis gaan zingen, nu ze niet naar buiten mogen?” En dus trad hij zaterdag op bij onder andere Simeonshof in Erp en Joachim en Anna in Veghel.

Steven heeft een licht verstandelijke beperking, maar dat zit hem bij zijn muziek niet in de weg. Hij werkt hard aan zijn zangcarrière. ,,Het was heel mooi om te doen. Heel veel mensen hadden tranen in hun ogen en dat raakte mij ook super erg. Toen ik tranen zag in de ogen van oudere mensen verplegers had ik ze het liefst getroost, maar op anderhalve meter is dit moeilijk. Ik zag een man buiten staan die zijn vrouw binnen zag stralen toen ik zong. Dat was fijn.”

Videobellen

Steven: ,,Het doet mij ook heel veel pijn dat ik mijn opa en oma al een maand niet heb gezien. Ik zag mijn opa Henk en oma Mieke uit Veghel altijd zeker drie keer per week. Ik heb mijn opa uitgelegd hoe hij moet videobellen en hij belt me nu vier keer per dag omdat hij me heel erg mist en dat is andersom ook zo.”

Eenzaam zonder jou

Steven zong onder andere Reisje langs de Rijn, Glimlach van een kind, Voor mijn geen Slingers aan de wand, Eenzaam Zonder Jou, een Amsterdamse Feest Medley en Brabant. ,,Remco de Bruine heeft me geholpen. Het geluid en de boxen waren van hem. We willen dit zeker vaker gaan doen voor deze mensen. Ze kunnen contact met ons opnemen via mijn mail zangersteven@live.nl”'