Zangeres MarieChristien viert jubileum: ‘Die zachte g neem ik altijd mee’

Gesprongen stoomlei­ding bij DMV Campina zorgt voor verontrus­ting bij buurtbewo­ners in Veghel

6 november VEGHEL - Het pand van DMV Campina aan de NCB-Laan in Veghel heeft maandagnacht last gehad van een gesprongen stoomleiding. Door de gesprongen leiding kwam er een oorverdovend geluid naar buiten en hadden buurtbewoners geen idee wat er aan de hand was.