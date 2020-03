Ze moesten er in Boerdonk tien jaar op wachten, maar vanaf nu gaat de nieuwbouw op 't Veldje razendsnel

BOERDONK - Tien jaar lag het plan stil, maar nu gaat het snel: de huizen op ‘t Veldje, midden in Boerdonk, worden over vier maanden al opgeleverd. Maandagmiddag werd het startschot gegeven voor de bouw van zeven sociale huurwoningen.

,,De aanhouder wint, dat kan je wel zeggen, ja”, lacht voorzitter Willem van Veghel van de dorpsraad Boerdonk. Hij gaf net samen met wethouder Rik Compagne en Mark Wonders van Woonmeij het startschot voor de bouw van zeven woningen op ‘t Veldje, midden in het dorp.

Crisis

Al tien jaar geleden kocht ontwikkelaar Hendrik Coppelmans het stuk grond ‘t Veldje, midden in Keldonk, achter het café en tegenover de school. Een prachtige locatie, zo midden in het dorp. Een mooie plek om woningen te bouwen. Maar helaas, het kwam om allerlei redenen niet van de grond. De crisis speelde mee. Wooncorporatie Area besloot ervan af te zien en het plan bleef zweven. En dat was vreselijk balen voor het dorp, dat al lang zit te springen om nieuwbouw. Nieuwbouw voor jongeren die in het dorp willen blijven, nieuwbouw voor ouderen, die in het dorp kleiner willen wonen.

‘Zij zagen het wél zitten’

Gelukkig heeft Boerdonk een actieve dorpsraad en zette het dorp door. Want als Area het dan niet wil doen, misschien wil een andere coöperatie dat wél. Voorzitter Willem van Veghel van de doprsraad: ,,Zo zijn we uiteindelijk bij wooncoöperatie Wovesto uitgekomen, dat later fuseerde tot Woonmeij. Zij zagen het wél zitten.”

Badkamer beneden

En ziehier, deze maandagmiddag wordt dan, na tien jaar wachten, het startschot gegeven voor de bouw van zeven sociale huurwoningen op t’Veldje. Mark Wonders van Woonmeij: ,,Om flexibel op de toekomst in te spelen op een mogelijk veranderende vraag bouwen we levensbestendige woningen. Vier van de zeven huizen hebben een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Bij de drie andere woningen is dat eenvoudig later nog te realiseren, omdat we beneden alle aansluitingen al maken. Zo bouw je echt voor het dorp.”

Over vier maanden zijn ze klaar

De bouw van de woning ging deze maandagmiddag van start met een symbolische handeling. Wethouder Rik Compagne van Meierijstad, Mark Wonders van Woonmeij en voorzitter Willem van Veghel van de dorpsraad stapelden een aantal dozen, waarop een van de woonblokken was afgebeeld. In het echt gaat het iets minder snel, maar nog steeds héél rap: over vier maanden worden de woningen al opgeleverd. En dan heeft het dorp er zeven mooie levensloopbestendige woningen bij, na héél lang wachten.

Complimenten