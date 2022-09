Zeeland heeft nu ook een ‘deelkoelhuisje’ om verse spullen uit te delen

Behoefte is groot

,,We waren erg verrast dat de behoefte zo groot was", zeggen de twee. Er is een steeds grotere groep mensen, die het moeilijk heeft om rond te komen en dikwijls geen geld heeft om goede voeding te kopen. ,,Daar zijn die deelhuisjes voor bedoeld, maar daar kunnen we alleen houdbare producten in kwijt. Aan verse producten is veel behoefte en dat bracht ons op het idee om die in een deelkoelhuisje te gaan aanbieden", legt Maaike uit. De aanwinst werd afgelopen weekeinde in gebruik genomen in het bijzijn van wethouder Ramona Sour.