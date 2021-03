Wim van Schijndel is 59 jaar oud en werd geboren in Zeeland waar hij ook opgroeide. Na een periode als veehouder heeft hij sinds 2008 een bed and breakfast met meerdere kamers. In zijn vrije tijd wandelt of fietst hij graag door de natuur.

Spotlight

,,Alle verenigingen in Zeeland doen goed werk, maar Stichting Jeugdbelangen verdient echt een plekje in de spotlight. Dat is een geweldige club die voor de jeugd hier in het dorp echt fantastisch werk doet. En de jeugd is toch de toekomst. Ook verdient de horeca wat aandacht, want zij zorgen voor gezelligheid en sfeer in het dorp. Ik hoop dan ook dat die weer snel open kunnen.”

De moeite waard

,,Zeeland heeft heel veel te bieden, een gezellig verenigingsleven, natuurgebieden zoals de Maashorst, geweldige terrasjes en gezellige dorpsbewoners met nog actieve buurtschappen. Wat het dorp echt de moeite waard maakt is dat iedereen hier gastvrij is en voor elkaar klaar staat. Zeeland is gewoon een gezellig dorp. Een dorp wat vroeger bekend was in Nederland vanwege het uitgaansleven en nu steeds meer bekend vanwege natuurgebied de Maashorst. De gastvrijheid zit hier in de genen.”

Nostalgie

,,Zelf woon ik op een verbouwde boerderij en nostalgische gevoelens koester ik dan ook vooral voor oude boerderijtjes en het boerenleven. Ik denk aan de koeien buiten in de wei en aan de natuur. Ik hoop dan ook dat in Zeeland oude boerderijtjes en gebouwen behouden blijven. Ik ben dan ook niet voor niets lid van de heemkundekring.”

De toekomst

,,We gaan dadelijk bij Uden en dat voelt voor mij goed. Van samenwerking met een grotere gemeente kun je er nooit op achteruit gaan. Ik hoop en ga er vanuit dat Zeeland zijn eigen dorpse karakter kan behouden.”

Verbeterpuntje

,,Hier in de straat wordt veel te hard gereden. Er gebeuren hier dan ook regelmatig ongelukken. Een flitspaal neerzetten op de Schaijkseweg of meer drempels zouden absoluut helpen. Maar dan praat ik voor mezelf. In het dorp zelf is er op dit moment niets wat ik kan bedenken wat verbeterd moet worden. Als straks het nieuwe gemeenschapshuis en de sporthal klaar zijn dan is Zeeland volgens mij voorlopig op orde.”

Bijzonder

,,Voor mij is Zeeland bijzonder omdat ik er geboren ben, het voelt dan ook echt als mijn dorp. Ik voel me er thuis. Het ons kent ons idee, het is gewoon een gezellig dorp. Als ik mijn boodschappen doe kan ik de hele tijd staan buurten met jan en alleman, dat dorpse, die gezelligheid dat vind ik gewoon heel erg leuk.”