Zeeland wil urban sportpark op veld van noodopvang

Trudy woont nu in de school waar ze vroeger zelf op heeft gezeten

VEGHEL - Voor Trudy van Kempen-van Son (73) uit Veghel is de cirkel rond. Zo’n zestig jaar geleden vertoefde ze als leerling in het Zwijsen College, nu woont ze er. In het appartementencomplex waarin het oude schoolgebouw is getransformeerd.

7 september