Zeelander (48) zocht kinderporno van jonge slachtoffers tussen de 6 en 14 jaar

DEN BOSCH/ZEELAND - Een 48-jarige Zeelander stuurde jarenlang kinderporno aan pedofielen tijdens webcamgesprekken, omdat hij deze mannen graag opgewonden zag. Zelf was hij naar eigen zeggen maar ‘een beetje’ geïnteresseerd in de beelden van jonge kinderen. ,,Ik ben daar nu klaar mee”, zei hij maandagmiddag bij het gerechtshof in Den Bosch. ,,Ik kijk alleen nog gewone porno.”

De rechtbank veroordeelde de Zeelander eerder voor het bezit en verspreiden van kinderporno tussen 2016 en 2018. Hij kreeg hiervoor een celstraf van twee jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, naast reclasseringstoezicht. De man spande hoger beroep aan omdat hij ‘liever een taakstraf kreeg’. ,,Dan kan ik mijn baan en huis houden.”

De politie kwam de Zeelander op het spoor na een tip uit België. De verdachte chatte met de vader van een 13-jarige jongen uit dit land. Ze spraken uitgebreid over de manier waarop de Belg zijn zoontje seksueel kon misbruiken. ,,Dat was fout”, gaf de verdachte toe. ,,Ik wilde hem opgewonden maken.”

Doorleefd berouw?

,,Realiseert u zich wel wat u doet?”, vroeg de voorzitter van het hof. ,,Dit ging niet alleen over kinderporno, maar ook over incest. Hij rommelde met zijn eigen kind!”

,,Ik heb heel veel spijt van die dingen”, aldus de man uit Zeeland. Dat hoorde de voorzitter van het gerechtshof ‘mensen vaak zeggen’, zei ze. Maar ze vroeg zich hardop af of hem speet vanwege de gevolgen voor hemzelf, of dat hij echt ‘doorleefd berouw’ voelde. Dat was volgens de Zeelander wel degelijk het geval.

Scherpe vragen over verboden beelden

De raadsheren van het hof stelden de verdachte ook scherpe vragen over de reden waarom hij de verboden beelden van kinderen zocht en verstuurde. In een chatgesprek gaf hij ten slotte duidelijk zijn eigen voorkeur aan voor porno van kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud. In de zoekgeschiedenis op zijn computer was ook belangstelling voor zeer specifieke seksuele handelingen met jonge slachtoffers zichtbaar.

Het Openbaar Ministerie gaat ervanuit dat de man even geïnteresseerd is in de pedofielen aan de andere kant van de webcam, als in de plaatjes en filmpjes van jonge kinderen zelf. Justitie vroeg dan ook om bevestiging van het vonnis.

Uitspraak is over veertien dagen.