Zeelandse boer gebruikte gemeentegrond; moet hij beregeningsinstallatie afbreken?

Man aangehou­den in Erp na rijden met vals rijbewijs en bijna een liter wodka op

18 januari Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat bleek dat hij beschonken achter het stuur zat. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Agenten kwamen hem op het spoor nadat hij te hard reed op de Brugstraat in Erp.