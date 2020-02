Zeelandse familie Van Tienen, die van de koffie, hakt de knoop door: ‘We gaan verhuizen’

Vanuit zijn woonhuis en garage aan de Schoolstraat in Zeeland begon Tien van Tienen in 1973 met de verkoop van koffie-automaten. In 1994 streek het bedrijf neer in een nieuw pand op bedrijventerrein Voederheil met zicht op de Peelweg. ,,Toen met vier Van Tienens en drie man personeel. Dat zijn er inmiddels vijftig geworden”, schetst directeur en Tiens zoon Maarten van Tienen.



Het familiebedrijf is als kool gegroeid. ,,Op alle vlakken hebben we in dit pand een enorm ruimtegebrek. Drukbezette kantoren, een overvol magazijn en te weinig ruimte in de werkplaats. Twee keer per week komen onze buitendienst-medewerkers in huis en moeten ze dubbel parkeren. Vaak staan er ‘s ochtends al leveranciers op straat te wachten. Die hebben beperkte ruimte om te laden en te lossen”, zet Van Tienen de knelpunten uiteen.