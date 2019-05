Zeepkistenrace in Volkel groot succes

Tactiek

De groep Volkelse vrienden heeft zich een paar maanden geleden ingeschreven voor de zeepkistenrace, en kon volop nadenken over de wagen en een tactiek. ,,Nou ja, tactiek, het was vooral ons doel om de finish te halen en een leuke middag te hebben'', zegt Kloosterman. ,,De snelste tijd gaan we vast niet halen, maar daar gaat het ook niet om. Het is mooi dat dit in Volkel wordt georganiseerd, veel activiteiten waren er niet.''

Jeugd

Bij de race Volkel deden 27 teams mee, die werden opgedeeld in twee leeftijdscategorieën. Prijzen waren er voor de snelste zeepkist en de meest originele. Medeorganisator Tim van den Bosch (19) zag het in de brandende zon tevreden aan. ,,Als je ziet hoeveel publiek en deelnemers hier zijn, is dat voor een eerste editie geweldig'', zegt hij trots. Samen met nog zes anderen van Jeugd Volkel organiseerde hij de race, omdat er voor de jeugd maar weinig te doen was. ,,We stelden voor onszelf drie eisen voor een evenement in Volkel. Het moest strijd opleveren, snelheid bevatten én toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is het nu zeker.''