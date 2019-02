Zeilschip gezonken in Veghelse plezierhaven; 100 liter diesel in water

Hij schrok zich rot toen hij deze dinsdagmiddag een telefoontje kreeg van de Veghelse havenmeester. Zijn zeilboot, een 50 jaar oude Huitema schouw, was aan het zinken. De boot lag in Veghel in 'winterstalling'. ,,Ik ben als een gek vanuit Rosmalen hiernaar toe gekomen. Heb de brandweer gebeld, maar die vonden het niet hun verantwoordelijkheid. Er was geen mens of dier aan boord namelijk. Ik moest de berger maar bellen.” Het schip lag binnen mum van tijd helemaal onder water. De diesel loopt er langzaam uit. ,,Dat verdampt snel met dit weer, het zal geen grote schade zijn", zegt schade-expert Ido Heisman uit Zaltbommel. ,,Maar het had voorkomen kunnen worden als partijen sneller in actie waren gekomen.” Ook de gemeente krijgt er van Van Avendonk van langs. ,,Mijn boot had nog kunnen drijven als er een pomp in was gelegd en een 'zwemband’ om heen was gelegd.” Dat is uiteindelijk aan het einde van de middag nog wel gebeurd. De luchtbanden moeten verspreiding van diesel voorkomen, wat beter is voor het milieu en de andere schepen in de haven.