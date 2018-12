Zelf bepalen wat je betaalt voor theater Markant in Uden

UDEN - Zeker honderddertig mensen bezochten zaterdagavond de voorstelling Driftwood in Markant en bijna iedereen gaf daarna een vrije gift. Omdat het dat waard was.

Ze hadden al een kaartje gekocht van 24 euro, kregen dat geld weer terug en betaalden achteraf toch weer het volle bedrag. Want Genia van Hout en haar partner waren enthousiast. Over dit initiatief van theater Markant, maar ook over de prestaties van de dansers van Casus Circus uit Australië. Na deze voorstelling mochten gasten zelf bepalen wat zij ervoor wilden betalen.

Kracht en vertrouwen

Genia: ,,Ik ben onder de indruk. Wat die vijf mensen laten zien gaat over kracht en vertrouwen. De muziek is ook prachtig, we betalen daarom gewoon het volle pond. Voor mensen met een kleinere portemonnee is dit een geweldige kans om kennis te maken met theater.”

Daarom had Genoveef Lukassen nog meer mensen verwacht. ,,Je gunt het mensen die de originele prijs niet kunnen betalen, maar ook deze prachtige artiesten gun je een volle zaal."

Waren er vooraf maar dertig reserveringen voor deze acrobatische dansgroep die niet zal misstaan bij Cirque du Soleil, nu zaten er dan toch honderddertig. ,,Het had meer mogen zijn, maar deze gasten hebben genoten van een kortere voorstelling voor een eerlijke prijs. Het geeft ons inzicht in wat het publiek waardeert", zegt Gerlanda Elskamp van Markant.

Inspiratie

Daar hoeven Lotte Rovers en Milou Damen niet over na te denken. ,,Het was technisch heel goed. We hebben inspiratie opgedaan." De meiden doen zelf al een hele tijd acrogym op wedstrijdniveau bij turnvereniging V & K. Lotte had kaartjes gekocht voor de verjaardag van Milou. Ook zij kreeg het hele bedrag terug. ,,We hebben nu wel minder betaald, samen 25 euro. Omdat we dat voor de show van een uur genoeg vonden."

Liz van der Heijden doet ook aan acrogym en heeft genoten. ,,Als dit toch je beroep zou kunnen zijn. Cool." Haar moeder staat er niet van te kijken dat de meeste gasten iets doneerden. ,,Dat is niet meer dan normaal.”