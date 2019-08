Zelf een contrabas bouwen is een heel avontuur

Mogelijke drugsdea­ler opgepakt op de Bunders in Veghel

16:30 VEGHEL - Op de Bunders in Veghel werd vrijdag op zaterdag rond middernacht een mogelijke drugsdealer aangehouden. Officieel moet de politie nog uitzoeken wat hij op zijn kerfstok heeft, maar de man had in elk geval een gripzak hennep bij zich, plus een flinke hoeveelheid geld, een weegschaal en meerdere telefoons.