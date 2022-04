Zelf een huis bouwen met je toekomstige buren: ‘Samen bepalen en samen betalen’

Hoge inbraakcij­fers in Boekel, maar inbrekers halen vooral spullen uit schuurtjes en bijgebou­wen

BOEKEL - Het sloeg vorige week in als een bom: uit CBS-cijfers bleek dat Boekel in de provincie koploper is in het aantal woninginbraken. Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Volgens burgemeester Caroline van den Elsen gaat het vooral om inbraken in schuurtjes en bijgebouwen.

