Zelfs de scheidsrechter kan weer fatsoenlijk douchen in sporthal De Eeght

In memoriam Zuster Lies Schuurman, oud-bestuurder huizen Cunera en De Bongerd, overleden

HEESWIJK-DINTHER - Dat ze in plaats van zelf te zorgen, nu zelf verzorgd moest worden, dat is Zuster Lies Schuurman zwaar gevallen. Ze overleed eind vorige week op 87-jarige leeftijd in De Bongerd in Heeswijk-Dinther, waar ze jarenlang directielid was.

19 oktober