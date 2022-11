Zelfs sloop dreigt nog voor vernieuwde mestfabriek, die klaar staat voor productie van bruikbaar biogas

Hindernis­ra­ce voor kerstman­nen en -vrouwen door centrum Uden

UDEN - Honderden kerstmannen en - vrouwen overspoelen op zaterdag 17 december het centrum van Uden tijdens de eerste Santa’s Crash Course, een hindernisrace in kerstsfeer. Deelnemers lopen een parcours van zo'n vijf kilometer en vieren na afloop samen een ‘fout feestje’ in theater Markant.

15 november