Zéllands Glorie combineert slagwerk met slaggitaren

ZEELAND - De 10-koppige slagwerkgroep van muziekvereniging Zeelandia uit Zeeland had zondagmiddag de krachten gebundeld met gitaarclub Leyenda. Deze grote vereniging die 51 jaar geleden werd opgericht in Zeeland, betrekt haar in totaal 140 leden uit Zeeland en verre omgeving maar heeft haar domicilie nog altijd in haar thuisdorp.

Meer dan de helft daarvan gaf acte de presence tijdens dit evenement ,,Het grootste probleem bij het samenstellen van het programma was de logistiek,” vertelt slagwerker en bestuurslid van Zeelandia, Arno van Ras. ,,We wilden echter graag een keer buiten de hele muziekvereniging om een optreden verzorgen. De Harmonie geeft daags voor Koningsdag altijd een concert. Daarop bedachten wij een nieuwe activiteit. Dat werd Zèllands Glorie. Om als slagwerkgroep ook apart voor de dag te komen willen we daar een tweejaarlijkse traditie van maken.”

Het inpassen van al die gitaristen bleek tijdens de uitvoering zondagmiddag in ‘De Morgenzon’, uiteindelijk geen probleem. Leyenda kent namelijk vele subgroepen. Het wisselen daarvan verliep veelal heel soepel. Zo speelde en zong ‘Leyenda 9' die met 18 zangers/gitaristen de grootste groep vormt, de bekende hits Zaterdag van BLØF en Viva la Vida van Coldplay. Achttien slaggitaristen die gelijktijdig dezelfde akkoorden spelen en daarbij heel sereen een koorversie van Zaterdag zingen of Coldplay vertolken, is op zich al een hele prestatie.

Eigen karakter

Echter, dankzij de slagwerkgroep die vooral op melodische instrumenten zoals metallofoon, xylofoon en marimba speelt, kreeg zo’n nummer als Viva la Vida wel een heel eigen karakter. Dat was overigens de kracht van alle stukken die gezamenlijk werden gespeeld. Er was veel aandacht besteed aan het aanpassen van de arrangementen.

Al sloeg de balans soms nog door naar de slagwerkers. Dan zag je wel de mooie, gelijk op en neer gaande beweging van de gitaristen die daarbij ook nog op zanggebied hun beste kunnen vertoonden, maar hoorde je, naast een paar versterkte gitaren, alleen de leden van de slagwerkgroep spelen op marimba, vibrafoon, klokkenspel en wat dies meer zij .