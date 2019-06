Zenuwachtige bestuurder geeft lading illegale buitenlandse sigaretten prijs in Veghel

Inbrekers breken in bij drie woningen in één straat met methode ‘gaatjes boren’ in Schaijk

17:34 SCHAIJK - Aan de Eksterhoef in Schaijk is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in drie woningen. De inbraken vonden plaats tussen 01.00 uur en 05.30 uur 's nachts. Dat meldt de politie.