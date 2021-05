Zes babyeendjes dood nadat jongens broedende moeder overgieten met frisdrank: ‘Ons hart huilt op Moederdag’

Ziekenhui­zen vaccineren mee met ggd's: ‘elke prik helpt’

7 mei TILBURG - Een nieuwe opdracht voor de ziekenhuizen: ggd's helpen met het vaccineren van de bevolking. Hebben ze het niet al druk genoeg? ,,Het is een maatschappelijke taak die we graag mee oppakken. Want elke prik ontlast uiteindelijk ook het ziekenhuis.”