Zes jaar cel voor Mark van S. om doodschieten 'kwelgeest' Daan Hoefs

Justitie eiste op 4 oktober negen jaar cel tegen Van S. Die vuurde op 25 april van het vorig jaar drie dodelijke kogels af op de 26-jarige Hoefs, die hem al geruime tijd chanteerde en bedreigde. Dat gebeurde in de Renate Rubinsteinstraat, om de hoek van het ouderlijk huis van Van S. Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank dat er sprake was van voorbedachte rade en dus moord. ,,Het was geen opwelling", aldus de rechtbankvoorzitter. ,,Hij heeft verkeerde keuzes gemaakt, hij had de politie moeten bellen.”

De rechtbankvoorzitter zei wel oog te hebben voor 'de andere kant van de medaille’: de 'kwalijke rol’ die Hoefs speelde door Van S. te dreigen met grof geweld. Vandaar dat de straf flink lager is dan gebruikelijk, zo zette de rechter uiteen.

Chantage

Van S. werd al anderhalf jaar lang gechanteerd door Hoefs, die meende dat hij nog geld tegoed van hem had. De slepende ruzie ontstond nadat Van S. twee keer 15 gram cocaïne had weggebracht voor Hoefs, die de kost verdiende met het dealen van drugs. Van S. kreeg onder meer een (nep)pistool op zijn hoofd gezet en werd ook bedreigd met een mes. Later dwong Hoefs ook de moeder van Van S. om 900 euro te gaan pinnen en die aan hem te overhandigen.

Ten einde raad kocht Van S. een pistool, waarmee hij vier dagen later -op 25 april 2018 - Hoefs neerschoot. Die had even eerder bij hem aan de deur gestaan en was daarna met zijn auto om de hoek gaan staan. Toen Van S. hem, rijdend in zijn auto, zag zitten, stapte hij uit en vuurde hij onmiddellijk drie kogels op hem af. Volgens Van S. deed hij dat omdat hij dacht dat de scheldende en dreigende Hoefs ('vieze kankerlijer, ik schiet je dood, ik maak je kapot') naar zijn tasje greep om een wapen te pakken. Later bleek dat de Erpenaar ongewapend was.

Kwelgeest

Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Van S., noemde Hoefs tijdens de zitting een 'doorgesnoven crimineel’. Officier van justitie Masselink erkende dat Hoefs zich als een 'niet te temmen kwelgeest en een dwingeland’ had gedragen, maar voegde daar aan toe dat Van S. niet voor eigen rechter had mogen spelen. De rechtbank is het met haar eens, zo blijkt uit het vonnis.

De rechtbank heeft Van S. ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15.000 euro aan de nabestaanden van Daan Hoefs.