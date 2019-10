Zes Jumbo's erbij door overname Agrimarkt

De voormalige Agrifirm-winkels in Roosendaal, Vlissingen en Middelharnis worden omgebouwd naar de Jumbo-formule. De Agrimarkt in Goes wordt de eerste Jumbo Foodmarkt in Zeeland. De Agrimarkten zijn vanaf morgen in hun huidige vorm dicht. Jumbo wil dat de winkels nog dit jaar heropenen.

Heropening

Volgens planning gaat dat in de week van 18 november in Vlissingen en Middelharnis gebeuren. De week erna gevolgd door Roosendaal. In die week opent ook de Jumbo Foodmarkt in Goes. De Agrimarkt-vestigingen in Terneuzen en Oud-Beijerland gaan verder als Lidl.