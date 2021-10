Zes keer feest op basisschool De Ieme in Veghel: lintjes, jubileum, logo, award en nog meer

De Boshut in Schaijk, misschien wel de populair­ste pleister­plaats van De Maashorst, in andere handen

30 september SCHAIJK - Iedere wandelaar of fietser in het noordelijk deel van de Maashorst is er wel eens gestopt voor een kop koffie, een broodje of een glaasje. Vanaf 1 november gaat de exploitatie van het daghorecapunt aan de Udensedreef in Schaijk over in andere handen.