Zes maanden cel voor Udense cocaïne-dealer

Een klein beetje

Het is niet voor het eerst dat de man voor drugshandel is veroordeeld: al op 1 november 2016 kreeg hij een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Desondanks staakte hij zijn handel niet. In 2018 werd hij in Duitsland zeven maanden ingesloten nadat in de auto waarin hij reed, een kilo drugs werd aangetroffen. ,,Een klein beetje", vond de man. ,,Bovendien was die auto niet van mij, maar van een huisgenoot. Ik wist niet dat er drugs in waren verstopt", zei hij twee weken geleden tot de rechtbank.