Zet maar in de agenda: Uden on ice start 17 december

Hoewel de zomer nog zeker niet ten einde is, zitten Jean-Louis van der Veen en Frans Verwijst al met hun hoofd bij de winter. Van de achttien edities die het winterevenement tot nu toe beleefde, organiseerde het duo er tien. Tot vorig jaar, toen er door corona noodgedwongen een streep doorheen moest. Tot het laatste moment zochten de twee kartrekkers naar kansen om het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan. Maar dat bleek uiteindelijk tevergeefs. ,,Eén jaar afwezigheid is meer dan genoeg”, stellen Van der Veen en Verwijst. ,,Uden en omgeving verdient het om weer eens onbezorgd (schaats)plezier te maken. Wij gaan daarvoor zorgen.”

Vol programma

De opening van Uden on ice is op vrijdag 17 december. Drie weken lang, tot en met zondag 9 januari, is er een vol programma. De ijsbaan is gereserveerd, de horeca is geregeld en een groot deel van de optredens is vastgelegd. Het programma, met een mix van activiteiten en entertainment voor alle leeftijden, staat op de website udenonice.nl.