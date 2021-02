Zette caissière overval op Veghels tankstation in scène?

Raad Meierij­stad schuift heikele punten door vanwege lockdown

8 februari SINT-OEDENRODE - Komt er nou wel of geen aanscherping van de geurnorm in het buitengebied van Meierijstad? Mag Meierijstad wel of niet verder op de ingeslagen weg voor Omnipark Erp? De antwoorden op deze vragen laten nog langer op zich wachten, want de politiek besloot de raadsvergadering van donderdag 4 maart uit te stellen tot donderdag 1 april.