Zeventien veteranen van 95 jaar en ouder bezoeken Veghel tijdens herdenking Market Garden

VEGHEL - Het is in september 78 jaar geleden dat de regio bevrijd werd van nazi-Duitsland. Zeventien veteranen die meehielpen aan de bevrijding, allen ver boven de 95 jaar, zullen aanwezig zijn bij de herdenking van Operatie Market Garden in Veghel.

Ook is bij alle drie de herdenkingen in Veghel, Eerde en Sint-Oedenrode een delegatie van de Amerikaanse 101ste Airborne Division aanwezig. De achttienkoppige band van de Amerikanen zorgt steeds voor passende muziek.

De Britten Robert Larnach, Mervyn Kersh, Richard Forrester, Gilbert Clarke, Charles Horne, Arthur Leslie Hammond, Kenneth Hay en Reginald Pye zijn erbij, net als de Amerikanen George Merz, Raymond Wallace, Clifford Stump, Joe Landry, Frank Riesinger, Allan Chatwin, Gerry Auerbach en Ray Falke. Ook de Nederlandse veteraan Willem Oldenhof woont de herdenking bij.

Zij vlogen vliegtuigen, hingen aan parachutes of hadden ondersteunde taken tijdens de bevrijding van deze regio in 1944. Ze zijn allemaal al boven de 95 jaar oud en nog ieder jaar is de herdenking van Operatie Market Garden in september weer een belangrijk moment in hun leven.

Concert van de Amerikanen

In Veghel vindt de herdenkingplaats op zondag 11 september. De herdenking begint om 10.00 uur met een mis in de Lambertuskerk, en gaat rond 11.30 uur verder bij het Airborne-monument aan de Kolonel Johnsonstraat. Daar zijn ook de zeventien veteranen uit de Tweede Wereldoorlog bij aanwezig. De herdenking wordt georganiseerd door de gemeente Meierijstad, met medewerking van het Sint Barbara Gilde, muziekvereniging Frisselstein en basisschool Bernadette.

De volgende dag, op 12 september, is er een gratis toegankelijk concert in de kiosk op de Markt in Sint-Oedenrode. De band van de 101ste Airborne Division speelt ceremoniële muziek, en nummers uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, rock en jazz. Het concert begint op 20.00 uur. Bezoekers kunnen hun eigen stoeltje meenemen.

Herdenking in Eerde

Een week later, op zaterdag 17 september, is de herdenking bij het Geronimomonument in Eerde. Hier begint de herdenking om 18.50 uur met een mars van het Kerkplein naar het Zandvliet. Deze herdenking is georganiseerd door het Airborne Comité Eerde met behulp van muziekvereniging Meierijstad en basisschool Petrus en Paulus.

In Sint-Oedenrode is op 18 september de laatste officiële herdenking, om 11.00 uur bij het ‘Monument to the Dutch’, en daarna op de begraafplaats bij de Martinuskerk bij de Britse oorlogsgraven.