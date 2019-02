Zeventig bezwaren bij Raad van State tegen plan N279 Veghel-Asten

Maayke houdt haar buurt schoon, wie volgt in Meierij­stad?

6:03 SCHIJNDEL/VEGHEL - Maayke Boon van Ostade uit Schijndel is een van de 94 deelnemers in Meierijstad aan de landelijke proef Schoon op de kaart. ,,Het is echt hard nodig, want er ligt ontzettend veel troep op straat.”