Zeventig ‘Sputters’ uit Venhorst sputteren door de regio

VENHORST - De jaarlijkse tocht van ‘De Sputters’ uit Venhorst staat weer voor de deur. Zaterdag trekken zo'n zeventig Solex-rijders, gekleed in groene hesjes, de regio in voor een rit van zestig kilometer. ,,Geen race maar een tocht", zeggen de organisatoren.

Drie echtparen uit Venhorst, Henk en Mien van Dooren, Gerrit en Maria Derks en Gerrit en Maria Janssen tekenen ook dit jaar weer voor de organisatie. Dit rit is traditioneel in het tweede weekend van augustus, wanneer het in Venhorst kermis is. Dit jaar de zesde keer.

Start van de kermis

Quote Bij thuiskomst springen ze onder de douche en hup gaan ze naar de kermis Henk van Dooren ,,Jaarlijks rijdt een groepje van zo'n twaalf jongeren mee die het zien als start van de kermis. Bij thuiskomst springen ze onder de douche en hup gaan ze naar de kermis", lacht Henk van Dooren, de woordvoerder van de Sputters.

Op de Solex naar Lourdes

Zelf kochten hij en zijn vrouw Mien in 2007 een Solex. ,,Je kunt natuurlijk ook gaan fietsen. Maar dan moet je trappen. En op zo'n Solex heb je geen helm nodig. Ik kruip er gewoon in mijn korte broer op”, zegt Henk. Zijn zwager Gerrit Derks reed een paar jaar geleden zelfs op de Solex naar Lourdes. ,,Wij gaan ook ieder jaar met een klein groepje naar Kevelaer. Officieel gaan we op bedevaart. We steken een kaars op en gaan daarna lekker een stukje gebak eten en kachelen weer terug.”

,,Oorspronkelijk namen we deel aan zo'n rit in Boekel, maar die club is een jaar of zes geleden gestopt. Toen hebben wij besloten het voort te zetten.”

Corona

Quote Mensen wordt gevraagd van elkaars Solexen af te blijven. Verder gaan we uit van ieders verantwoor­de­lijk­heids­ge­voel Henk van Dooren, woordvoerder de Sputters Dit jaar zijn er een kleine zeventig deelnemers, andere jaren ruim honderd. ,,Dat zal wel aan Corona liggen", denkt Van Dooren. ,,We hebben een tijdlang getwijfeld of we het door konden laten gaan. We hebben wat extra maatregelen genomen. Zo worden er geen lunchpakketten verstrekt en is geen vaste pauzeplaats. Gewoon omdat we nergens iets konden vinden waar we de vereiste afstand in acht konden nemen. En mensen wordt gevraagd van elkaars Solexen af te blijven. Verder gaan we uit van ieders verantwoordelijkheidsgevoel.”

Onder de deelnemers zijn er ook die geen eigen Solex hebben. ,,Geen nood, die kunnen ze bij ons huren. We hebben contact met een verhuurbedrijf. Die heeft er een stuk of tachtig. Hij komt er 's ochtends veertig brengen en haalt ze 's avonds weer op."

Op eigen risico

De start is traditiegetrouw bij minicamping De Noordkant aan de Noordstraat in Venhorst. ,,Alle deelnemers moeten daar een formulier invullen waarin ze verklaren dat ze op eigen risico deelnemen. We proberen ze in groepjes van zes te laten starten. Maar we weten van voorgaande jaren dat na de eerste stop alles achter elkaar rijdt.” Onderweg worden versnaperingen en frisdrank verstrekt en bij terugkomst op de minicamping staat de snackwagen klaar. ,,Iedereen mag op onze kosten zoveel friet, frikandellen of kroketten eten als ie wil", lacht Henk.

Stiltegebieden worden gemeden

De route voert door de natuur, maar stiltegebieden worden gemeden. En er is ook een bezemwagen voor pechgevallen. ,,Die heeft ook enkele reserve-solexen bij zich voor als een euvel niet snel te verhelpen is.”