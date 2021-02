Ziedende Bakermans: ‘Geen mes tussen Schaijk en Reek’

Vuilniswa­gens staan stil, ‘Het was verrader­lijk glad’

15 februari SCHIJNDEL/VEGHEL - Niet te doen. Dat gold deze maandagochtend voor veel vuilniswagens en pakketbezorgers in deze regio, die de spekgladde wegen in de wijken niet of nauwelijks op konden. Zo moesten afvalinzamelaar Van Kaathoven de wagens stilzetten in Meierijstad en Uden.