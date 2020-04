Ziekenhuis Bernhoven heeft triagetent bij spoedeisende hulp niet meer nodig

UDEN - Het aantal opnames in Bernhoven loopt dusdanig terug dat het Udense ziekenhuis de triagetent bij de spoedeisende hulp niet langer nodig heeft. In de week na Pasen wordt die daarom verwijderd.

Bij Bernhoven constateren ze dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd en effect hebben. Daarom zijn er nu minder ziekenhuisopnames dan een paar weken geleden. De triagetent wordt daarom al ruim een week niet meer gebruikt.

,,Het belangrijkste is dat de verspreiding afneemt", zegt woordvoerder Stella van Emmerik. ,,Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons aan de richtlijnen blijven houden. Dan kunnen ziekenhuizen de reguliere zorg weer verder gaan organiseren.”

Indrukwekkende video

De tent werd een kleine maand geleden neergezet om de grote toeloop van patiënten in goede banen te leiden. Binnen werd een ‘snelle en professionele’ eerste beoordeling van de patiënten gedaan, zodat duidelijk werd op welke afdeling zij het best geplaatst konden worden. Algemeen directeur Geert van den Enden kondigde de komst van de tent destijds aan in een indrukwekkende videoboodschap.

Dat de tent nu weer weg kan is een positief signaal, vindt ook Van Emmerik. Zij kan op dit moment nog niet veel over de situatie zeggen. Woensdag maakt het ziekenhuis bekend hoe het de route in de komende periode voor zich ziet.

Hoopgevend beeld

Het sluiten van de triagetent past in het hoopgevende beeld van de laatste dagen in Brabant. Het aantal ic-patiënten ligt nu onder de 160, waar de provincie een maximale capaciteit van zo’n 200 bedden heeft. Dat aantal is tot dusver niet bereikt. Op de hoogtijdagen lagen er ruim 180 patiënten op de Brabantse ic’s.