Ziekenhuis Bernhoven: langer mogelijk om obligaties te kopen

Meierij­stad start proef met online aanvragen van vergunning voor bijvoor­beeld dakkapel

14:06 VEGHEL - In Meierijstad is deze week een proef van vijf maanden gestart, waarbij inwoners van de wijk De Bunders in Veghel via online programma BLITSS zelf een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel kunnen aanvragen. Voordeel: je weet veel sneller of 't mag.