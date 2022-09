Ziekenhuis Bernhoven schiet in 2021 flink in het rood: verlies van 3,46 miljoen

Dit voorjaar presenteerde hij zijn masterplan dat voorziet in het ontslag voor 110 personeelsleden (grotendeels op afdelingen die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben) en een bezuiniging van in totaal 20 miljoen euro. Eind 2023 wil Bernhoven uit de rode cijfers zijn.

Enorme uitdaging

De nieuwe algemeen directeur Freek Korver spreekt van een ‘enorme uitdaging’ gezien de problematiek in de zorg, personeelskrapte en vergrijzing. ,,De dagelijkse uitdagingen in de zorg zijn groot en vragen veel van onze mensen", aldus Korver. ,,Bernhoven heeft daarbij nog de extra opdracht om het masterplan te gaan realiseren, dat is fors en toch heb ik daar vertrouwen in. Ik ervaar een enorme veerkracht en betrokkenheid van het personeel in Bernhoven en dat gaat echt het verschil maken dat we hier sterker uitkomen.”