Ziekenhuis Bernhoven verplicht dragen van een mondmasker weer

Veghel heeft nu bankje ter nagedachte­nis aan Ximena: ‘Durf te vragen of iemand zin heeft om te leven’

12 juli VEGHEL - Aan het Ketelven in Veghel is maandagmiddag een bijzonder bankje onthuld, eentje om gedachten over zelfdoding bespreekbaar te maken. Deze bankjes ter nagedachtenis aan de in 2018 overleden Ximena moeten verschijnen in heel het land.