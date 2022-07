Ziekenhuis Bernhoven wil niet langer de hele dag bezoek aan bed

Niet goed voor rust en herstel

Maximaal twee bezoekers

Vanaf 1 augustus geldt een nieuwe regeling waarbij bezoek tussen 11.00 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 20.00 uur mag komen. Mét nog wat restricties want in de ochtend is alleen de vaste contactpersoon (of vervanger) welkom. Volgens het ziekenhuis is dat ideaal omdat er dan ook vaak ochtendvisite van de artsen is. ,,Zo kan de contactpersoon actief bij de behandeling van en zorg voor de patiënt worden betrokken", aldus Bernhoven.