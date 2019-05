Ziekte maakt abrupt einde aan levenswerk, fietsenwinkel binnen een week leegverkocht

Toen hij gisterochtend wakker werd, was zijn gezicht aan een kant dik. En zijn keel zat dicht. Praten was moeilijk. Toch ging Cock Uland (67) ‘gewoon’ naar zijn fietsenzaak op De Drossaard in Uden. Hoewel de zaak vrijwel leeg is. Precies twee fietsen staan er nog te koop, de rest is de afgelopen week de deur uitgegaan.



,,Ik heb niet hoeven adverteren, alleen een papier op de winkelruit gehangen ‘Opheffingsuitverkoop, ivm mijn gezondheid'. Het is alsof mensen er een neus voor hebben. Het liep storm. Ik had er zes weken voor uitgetrokken, maar binnen een week was alles weg. Het was hier een gekkenhuis. Ze stonden in de rij. Het was contant betalen. En ‘niet te lang nadenken want de volgende staat achter je'. Dan blijkt dat mond-tot-mondreclame toch nog altijd de beste reclame is.”