Zij zijn vanaf vandaag weer open

,,Heerlijke schone lucht.” Annelies Aarts weet wel wat mensen op dit moment van opknappen. Het zuurstofapparaat dat ze gebruikt voor behandelingen van de huid, gaat ze de komende tijd inzetten om zuivere lucht aan haar klanten te schenken. Frisse lucht inhaleren, en het verdampen van etherische oliën, zoals eucalyptus, dragen volgens de eigenaresse van het anti-aging center Medi Spa Annelies in Vorstenbosch bij aan gezondheid en geluk. ,,In tijden van recessie en onzekerheid snakken mensen naar een stukje persoonlijke aandacht. Wij gaan daarin nog verder, met aanraking, zonder blokkades van kleding.” The Power of Touch, de kracht van aanraking, heeft ze dan ook haar online lezing genoemd die ze deze week geeft aan haar klanten. Vóór de coronatijd hield ze inloopavonden in Vorstenbosch en bij de salon in The Duke in Nistelrode. Nu doet ze dat via een webinar. In de acht weken dat haar schoonheidscentrum, met tien werknemers en dagelijks 20 tot 40 klanten, dicht moest, heeft ze geleerd over de kracht van online. ,,Daar zijn stappen in te zetten, net als in duurzaamheid. Ons centrum moet écht van toegevoegde waarde zijn, voor het verven en epileren van wenkbrauwen zou een klant niet hier naar toe moeten komen, dat kunnen we mensen zelf leren. Hier werken we met artsen samen, specialisten.”